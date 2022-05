‘De Gier’ vrijgesproken van moord Henk Wolters in Zwolle, moet 6 jaar de cel in voor wapenopslag

Michel ‘De Gier’ B. uit Zwolle is veroordeeld tot 6 jaar cel voor een ondergrondse opslag met tientallen wapens in Zwolle. Justitie verdacht hem ook van de moord op Henk Wolters op oudejaarsavond 2019, maar daarvoor is volgens de rechtbank te weinig bewijs. Justitie eiste 27 jaar cel.

Wolters, ook wel ‘Oortje’ genoemd, werd op oudejaarsavond 2019 door 45 kogels geraakt bij zijn huis aan de Buitengasthuisstraat in Zwolle. Pas een uur later vinden twee jongeren Wolters op straat, zwaargewond. Hij overlijdt ter plaatse.

Michel B. werd in de Zwolse onderwereld al direct genoemd als mogelijke betrokkene. De politie pakt hem pas in maart 2021 op. Hij is in beeld gekomen na de vondst van een ondergrondse wapenopslag op landgoed Schellerberg vlakbij Hogeschool Windesheim. Op veel wapens en munitie worden DNA-sporen van B. gevonden.

Moordwapen

Tussen de wapens zat ook de omgebouwde semi-automatische Glock 17 waarmee volgens deskundigen zeer waarschijnlijk Henk Wolters is doodgeschoten. Ook lagen in de wapenopslag patroonhouders en munitie, waarvan ‘niet is uitgesloten’ dat die bij de moord zijn gebruikt.

Volgens justitie had De Gier redenen te over om met Wolters af te rekenen. De Gier ontkent alles, bleek vorige maand al tijdens de behandeling van de feiten door de rechtbank in Zwolle. Hij zou de wapens ‘weleens hebben aangeraakt’ bij een vriend thuis, maar de naam van die persoon weigert hij te noemen. Volgens de officier van justitie ‘kan hij niet met die verklaring wegkomen’.

De rechtbank gaat daar in mee, onder andere omdat het moordwapen waarmee Wolters is vermoord na 31 december 2019 moet zijn begraven. Omdat op en in alle vijf begraven tonnetjes DNA-sporen en vingerafdrukken van B. zijn gevonden, stelt de rechtbank dat de opslag van hem was.

De rechtbank stelt dat De Gier het moordwapen na de moord wel in handen moet hebben gehad en ook heeft begraven en omgebouwd, maar er valt niet vast te stellen dat hij betrokkenheid had bij de moord.

Later meer.