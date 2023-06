De laatsten der Dominicanen hebben klooster in Zwolle verlaten: ‘Met ons sterft het leven van de broeders hier uit’

Dominicus Zorn (85) kwam in oktober 1960 in het Dominicanenklooster in Zwolle wonen en heeft daarmee ‘de oudste rechten’. Het was een andere tijd, herinnert hij zich. Liefst tachtig broeders woonden er toen nog in het klooster in volkswijk Assendorp. ,,Het was een wereld op zich, een eigen maatschappij”, vertelt broeder Jozef Essing (87), die er zelf veertig jaar heeft gewoond. ,,We hadden een timmerwerkplaats, een klein boerderijtje met varkens en kippen. We waren voor een deel zelfvoorzienend.”