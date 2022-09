Verbazing bij asielzoe­kers in Zwolle: ‘Blijven we tot maandag? Dat hebben ze niet verteld’

Ze lopen met zijn drieën over het parkeerterrein bij de IJsselhallen: asielzoekers Ahmed, Jihad en Ali. Alle drie hebben ze een Action-tasje in de hand. Ze zijn even de stad in geweest, in tegenstelling tot de meeste andere asielzoekers die deze dagen in de IJsselhallen verblijven. Ze willen ontdekken waar ze zijn. ,,Blijven we tot maandag? Dat hebben ze ons niet verteld.’’

16 september