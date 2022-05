Deelscooters Go Sharing moeten 1 juni weg uit Zwolle, bedrijf dubt over rechtszaak (maar de concurrenten staan al klaar)

De juridische strijd tussen deelscooterbedrijf Go Sharing en de gemeente Zwolle staat op pauze. Of komt er definitief geen vervolg op de rechtszaak die eerder dit voorjaar diende? Go Sharing-woordvoerder Lloyd Drop zegt dat er nog geen uitsluitsel gegeven kan worden. ,,We zijn nog in beraad over het vervolg, op dit moment hebben we dat nog niet duidelijk.’’