Deze buurt in Zwolle gaat op innovatieve wijze van het gas af: ‘Dit kan ook in andere delen van de stad’

Het roer om Na 40 jaar bij de gemeente deelt Jan Kruithof nu zijn kennis over ‘de onderwe­reld’

Steeds vaker gooien mensen het roer in hun loopbaan drastisch om. Jan Kruithof uit Zwolle is specialist kabels en leidingen. Na ruim veertig jaar verruilde hij op de valreep zijn baan als gemeenteambtenaar voor een adviesfunctie in het bedrijfsleven. ,,Bij de gemeente zagen ze me soms als luis in de pels, nu word ik met open armen ontvangen.’’

11 oktober