Deze Statenleden geven niet thuis: spijbelaars met bijzondere verklaring

Veel spelers ontbreken bij PEC Zwolle, hoe gaat trainer Dick Schreuder de puzzel leggen?

Dick Schreuder heeft een flinke puzzel te leggen voor het duel met Jong AZ van vrijdagavond (20.00 uur). Thomas van den Belt en Sven Zitman zijn geschorst, Ryan Thomas is geblesseerd, Lennart Thy is ziek en het meespelen van Thomas Beelen en Samir Lagsir is onzeker.

20:06