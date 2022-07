Deze voetbalvereniging, kinderboerderij en scoutinggroep hebben de beste initiatieven om een rookvrije generatie te creëren

Wethouder Gerria Toeter van de gemeente Raalte mocht de awards uitreiken. ,,Ik vind het prachtig om de drie winnaars vandaag in het zonnetje te zetten. Het is zo belangrijk om zoveel mogelijk plekken rookvrij te maken en om rookvrij te kunnen spelen en sporten. Ik hoop dat dit meer organisaties in de regio inspireert om ook aan de slag te gaan om rookvrij te worden.”

Winnaar VV Wilsum is nu ruim anderhalf jaar actief bezig met de rookvrije generatie. Dat ging niet vanzelf, want er zijn veel rokers onder de leden en vrijwilligers van de voetbalclub. Daarom werd ervoor gekozen om het rookverbod eerst op zaterdagochtend tijdens de jeugdwedstrijden in te voeren. Sinds vorig jaar is het sportpark de hele week rookvrij. Gerdinand Fix, van V.V. Wilsum: ,,Ik vind het goed dat we ondanks de nodige weerstad toch hebben doorgezet. We ontvangen nu steeds meer begrip en veel positieve reacties.”