Deze week kans op sneeuw

Er is een kans dat het deze week in Oost-Nederland gaat sneeuwen. In het oosten en noordoosten kunnen de eerste vlokken in de nacht van donderdag op vrijdag naar beneden komen. Maar liefhebbers van een witte wereld hoeven nog niet te juichen: de sneeuw blijft niet liggen.

Dat voorspellen meerdere meteorologen, waaronder Diana Woei van Weerplaza. Zij benadrukt wel dat de weermodellen nog een vrij onzeker beeld laten zien. ,,Gisteren lieten ze nog vooral veel wind zien, vandaag tonen ze kans op sneeuw. Maar morgen kan het weer anders zijn.’’



Woei verwijst naar een klein lagedrukgebied dat in de nacht van donderdag op vrijdag mogelijk precies over Nederland trekt, richting het noordoosten. Hier wordt de lucht wellicht koud genoeg voor (natte) sneeuw. ,,Maar daar komt dan wel heel snel weer regen achteraan’’, aldus de weervrouw. ,,Als er sneeuw valt, blijft het daarom niet liggen. De slee hoef je nog niet uit de kast te halen.’’



Volgens Weerplaza laten de meeste modellen bovenstaande situatie nu zien. ,,Maar het is lastig om nu al te zeggen dat het daadwerkelijk gaat sneeuwen. In de loop van de week zal dit steeds meer duidelijk worden.’’

Code rood

Overigens is het vandaag precies twee jaar geleden dat Nederland gebukt ging onder hevige sneeuwval. Op zondag 10 december 2017 lag het land onder een witte deken en een dag later werd code rood afgegeven. Op sommige plekken in Overijssel viel tot wel 15 centimeter sneeuw. Buspassagiers moesten zelfs een gestrande bus aandrukken (zie deze video) en reizigers in een stilstaande trein in Dronten konden pas na 2,5 uur worden geëvacueerd. In Nijkerk moest de brandweer het dak van een kalverenschuur sneeuwvrij maken om instorting te voorkomen.

Maar er was ook goed nieuws. Zo haalde Jacco uit IJsselmuiden juist op deze dag zijn rijbewijs. ,,Het leek wel een ijsbaan’’, vertelde hij toen.

Witte kerst