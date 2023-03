Dick Schreuder wil rust bewaren bij PEC Zwolle na twee nederlagen: ‘We zitten niet in een dip’

PEC Zwolle dankzij nederlaag onderweg naar uniek palindroom­sei­zoen (met promotie)

Wie kijkt naar de uitslagen van PEC Zwolle dit seizoen, ziet iets opvallends. Tot nu toe heeft de ploeg tegen elke tegenstander twee keer hetzelfde resultaat behaald. Zetten de Zwollenaren dat het hele seizoen door, dan is dat uniek in Nederland (en is de promotie binnen).