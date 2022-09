Diculescu wil bij Landstede Hammers niet alleen opvallen met blitse schoenen: ‘Van top tot teen fit’

Thuiswonen­de student Daan (21) koopt en kookt voor zichzelf: ‘Gooi veel minder weg dan vroeger’

De inflatie is op het hoogste niveau sinds meer dan veertig jaar. En dat merken we vooral in de supermarkt. Hoe kunnen we in deze dure tijden nog een beetje leuk - lees voordelig - boodschappen doen? Daan Lindenholz (21) uit Zwolle woont weer thuis om zo op de huur te kunnen besparen. ,,Op een terras zitten, doe ik echt een stuk minder.”

9 september