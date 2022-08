Dikke tak valt opeens uit een gezonde boom in Zwolle, hoe kan dat?

Opbouw van zomerker­mis in Zwolle is weer begonnen, maar niet alles is hetzelfde

De opbouw van de zomerkermis in Park de Wezenlanden in Zwolle is begonnen. Vorig jaar trok de kermis ruim honderdduizend bezoekers. Vanaf vrijdag barst het feest weer los. Hoewel de alom bekende Booster en Breakdance weer opgebouwd worden en de grijpmachines al klaarstaan, is niet alles hetzelfde.

8:00