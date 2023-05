Dinoland in Zwolle sloopt kenmerkend paviljoen voor grote parkeergarage, ondanks mogelijke verhuizing

Rena Netjes (56) ontvangt de meest nare verwensin­gen door haar werk: ‘Ik durfde mijn huis niet meer uit’

Rena Netjes (56) krijgt doodsbedreigingen. Ontving zelfs al haar eigen doodcertificaat. Maar dat weerhoudt de arabist uit Lemelerveld er niet van door te gaan met haar werk als publicist en onafhankelijk onderzoeker van Noord-Syrië voor onder meer The New York Times. ,,Het motiveert me alleen maar om de ellende aan de wereld te laten zien.” Een gesprek over bangmakerij, plichtsbesef en de rauwe werkelijkheid.