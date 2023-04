Dit stuurden jullie in: Spanning op het water bij Urk • Voorjaar breekt aan in concertzaal in Zwolle

PEC Zwolle is niet bezig met naderende promotie: ‘Iedereen ziet wel wat er gebeurt’

PEC Zwolle treedt vrijdagavond (20.00 uur) met een vrijwel fitte selectie aan in het promotieduel met FC Eindhoven. De Zwollenaren kunnen promoveren als ze zelf winnen en Almere City verliest. Younes Taha keert terug in de wedstrijdselectie, Lennart Thy start in de basis.