Dit viaduct in Zwolle krijgt kleurrijke muurschildering: ‘Het wordt vrolijker en veiliger’

video Pelgrims kunnen op weg naar Santiago de Compostela nu ook in Zwolle een stempel halen (en Paul heeft ’m al)

Pelgrims die de legendarische tocht naar Santiago de Compostela ondernemen, kunnen vanaf vandaag ook in Zwolle een stempel krijgen in hun pelgrimspas. Bij Academiehuis Grote Kerk, waar de stempelpost is, hopen ze zo een graantje mee te pikken van het steeds populairder wordende pelgrimeren. Vanaf hier is het nog maar een slordige 2000 kilometer lopen.

6 april