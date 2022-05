Dode hond met tiewrap om pootjes: twee Zwollenaren jaar na vondst opgepakt

Vrijspraak voor Zwolse kerkleider: ontucht met vrouwelijk kerklid niet bewezen

Oud-voorganger Evert V. (61) van kerkgemeenschap De Deur in Zwolle is vrijgesproken van ontucht met een vrouwelijk lid van de kerk. De twee hadden enige tijd een relatie, maar volgens de Zwolse rechtbank is ‘niet vast komen te staan dat de vrouw zich in een afhankelijkheidspositie bevond en de man de rol van hulpverlener had‘.

