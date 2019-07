Dominique (30) zoekt nier via Facebook: ‘Een nier van een wildvreemde? Geen probleem‘

Dominique speelt in de tuin met haar dochtertje Dunya van ruim anderhalf. Een gezellig tafereeltje. Ze is dolgelukkig met de kleine, maar aan de zwangerschap heeft de Zwolse slechte herinneringen. Toen kwam namelijk haar nierfalen aan het licht, met ernstige gevolgen. ,,Al vanaf de achtste week hield ik vocht vast. Het leek eerst een onschuldig zwangerschapskwaaltje, maar het werd steeds erger. Ik leek wel een Michelinvrouwtje. Mijn benen waren zo opgezwollen dat zelfs de huid barstte. Toen ik naar de huisarts ging in de 26e week werd ik meteen doorgestuurd naar het ziekenhuis.” Daar bleek dat Dominiques nieren nauwelijks meer functioneerden. Dunya moest met dertig weken gehaald worden en kwam als prematuurtje in de couveuse terecht. En de hoop dat Dominique zou opknappen, vervloog al snel. ,,Er is van alles geprobeerd, maar op een gegeven moment kreeg ik te horen dat ik was uitbehandeld, en dat ik acuut aan de dialyse moest.”