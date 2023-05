Donkere wolken pakken zich samen boven het Hoge Laar na pijnlijke nederlaag HC Zwolle

Bedrijf bestraft na drama in mestkelder, Patrick (41) voor het leven getekend: ‘Straf is altijd te laag’

Hij lag minutenlang bewusteloos in een mestmengkelder in Brucht en hield daar ernstig hersenletsel aan over. Patrick Huisman (41) had tijdens zijn schoonmaakwerk in 2020 beter beschermd moeten worden door bedrijf Agro-Energie Hardenberg, oordeelt de rechter.