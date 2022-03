Doodsbedreigingen aan Rutte uit Rouveen en Deventer vanuit frustratie: ‘Jij loopt niet zo lang meer rond’

Drie speciale huizen in Zwolle voor gescheiden ouders: ‘Moet escalatie voorkomen’

Zo’n 150 ouders in Zwolle liggen met elkaar in scheiding, maar kunnen door het woningtekort erg lastig bij elkaar weg. De gemeente wil daarom met woningcorporaties drie zogenoemde Parentshouses realiseren. Doordat de vader of moeder hier tijdelijk woont, hoopt de gemeente escalatie in de gezinnen voorkomen.

24 maart