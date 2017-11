Doodzieke Tobias (12) overladen met cadeaus voor verjaardag

Dat laat zijn vader weten via sociale media. 'Dank je wel lieve allemaal', schrijft hij bij een foto waarop te zien is dat vele ballonnen al aan het bed van de 12-jarige jongen zijn vastgemaakt. 'Oh wat is dit fijn. En Tobias steekt de duim omhoog voor jullie allemaal.'



De stortvloed aan felicitaties ontstond na een oproep via volleybalvereniging VC Zwolle. De vader van Tobias riep op zoveel mogelijk kaartjes te sturen naar zijn zoon, die binnenkort zal overlijden aan de gevolgen van een tumor aan de hersenstam. Het was zelfs de vraag of hij zijn twaalfde verjaardag wel zou halen.



Christiaan Bakker (46) uit Deventer bezorgde vanochtend de kaartjes en ballonnen in Zwolle. ,,Het was heel ontroerend'', vertelt hij. ,,Zijn ouders schoten vol toen ze zagen hoeveel mensen de moeite hadden genomen iets te sturen. Iemand uit Zeist had zelfs een chocoladeletter gestuurd.''



Bakker, die er vanochtend een extra bezorgauto voor moest inzetten, is onder de indruk. ,,Dit vind ik het meest bijzondere om te doen als bezorger.''