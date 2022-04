Dorp Windesheim wil al 20 jaar aanpassing aan kruispunt N337: ‘Reeën kunnen veiliger oversteken dan bewoners’

Het is de gevaarlijkste plek in de omgeving, zegt René van der Have van Plaatselijk Belang Windesheim. ,,Auto’s scheuren met 90 kilometer per uur pal langs ons dorp. Ze minderen geen vaart. Tijdens spitsuren is het ontzettend druk. Voetgangers staan vaak op een strook halverwege de weg tussen de razende voertuigen te wachten op een geschikt moment om het kruispunt over te steken.”