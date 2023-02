Drama voor Samir Lagsir (19): PEC-speler opnieuw zwaar geblesseerd aan knie

Grote inval in Heino na vondst drugslab, 23-jarige man aangehou­den: ‘Nog nooit zoiets gezien’

Op bedrijventerrein Blankenvoort in Heino is een drugslab opgerold. Maandag viel de politie met verschillende eenheden binnen bij Handels Hal Heino. De politie bevestigt dat er materiaal is aangetroffen om (hard)drugs te produceren. Ook is er een 23-jarige man aangehouden. ,,Busjes reden af en aan en werden ingeladen.’’