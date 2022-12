Droge jaarwisseling in deze regio, (legaal) vuurwerk afsteken kan ook veilig

Opnieuw vertraging nieuwe evenemen­ten­hal Zwolle: ‘Overgeble­ven plan niet goed genoeg’

De IJsselhallen verdwijnen over een jaar, maar duidelijkheid over een nieuwe evenementenhal in Zwolle is er nog altijd niet. De gemeente bevestigt dat er nog één kandidaat is die een nieuwe hal wil bouwen. Deze overgebleven inzending is volgens de gemeente nog niet goed genoeg. De zoektocht loopt daardoor niet voor de eerste keer vertraging op.

