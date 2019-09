Dronken PEC Zwolle-trainer Stegeman aangehouden na verkeersongeluk

PEC Zwolle-trainer John Stegeman heeft donderdagavond met te veel drank op een verkeersongeluk veroorzaakt met zijn auto. Daarmee reed hij tegen een lantaarnpaal in Apeldoorn. Hij is aangehouden en zijn rijbewijs is ingenomen; hij had bijna drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed. PEC Zwolle heeft de trainer uit Epe een boete gegeven; voor de club is de kous daarmee vooralsnog af.

De 43-jarige Epenaar verloor, na met collega’s wat gedronken te hebben in Zwolle, donderdagavond aan de Oost Veluweweg in Apeldoorn de macht over het stuur. Hij reed in een auto van de club. Hij had volgens de politie bijna drie keer de maximaal toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed. Een ambulance kwam ter plekke om Stegeman na te kijken; hij raakte volgens de club lichtgewond aan zijn neus door het openspringen van de airbag.

Stegeman heeft vanmiddag de selectie op de hoogte gebracht van het ongeluk. Vrijdagochtend, even na het ongeval, heeft Stegeman voorzitter Adriaan Visser al geïnformeerd. PEC Zwolle houdt Stegeman nu even uit de wind. De trainer verklaart enkel in een bericht van de club: ,,Dit is een incident dat nooit had mogen plaatsvinden. Ik heb enorm veel spijt dat het gebeurd is en accepteer de straf vanuit de club als vanzelfsprekend.’’

Voorzitter Adriaan Visser: ,,Wij betreuren dit incident enorm, aangezien het totaal niet overeenkomt met hoe wij als club in de maatschappij staan. Alcohol en verkeer gaan niet samen en we kunnen dit incident dan ook niet aan ons voorbij laten gaan. John krijgt een boete van de club en wij gaan hem daarnaast extra vaak bij maatschappelijke projecten van de club inzetten.’’ Ontslag van de trainer is volgens Visser niet aan de orde.

De gedragsregels van PEC Zwolle schrijven voor dat bij drankgebruik tijdens werkzaamheden ontslag op staande voet geldt. Visser stelt dat dat hier niet opgaat omdat Stegeman buiten werktijd onder invloed reed. De preses voegt toe dat Stegeman niet eerder voor rijden onder invloed aangehouden is. De politie laat weten dat de officier van justitie zal beoordelen hoe de zaak wordt afgehandeld en of de Epenaar uiteindelijk moet voorkomen.