Dure auto raakt van de weg en ramt lantaarnpaal uit de grond in Zwolle

Dit is de opvolger van omstreden Fundatie-directeur Ralph Keuning: ‘Een nieuw tijdperk’

Beatrice von Bormann is benoemd tot nieuwe directeur van Museum de Fundatie in Zwolle en in Heino/Wijhe. Daarmee is zij de opvolger van de omstreden oud-directeur Ralph Keuning. Von Bormann start haar nieuwe functie vanaf 1 januari 2023.

24 oktober