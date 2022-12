Dure reisjes zetten scholen voor dilemma: ‘Risico te groot als helft van de ouders niet betaalt’

GGD verliest medische info van duizenden kinderen in regio IJsselland

GGD IJsselland is van duizenden kinderen medische gegevens verloren. Dat blijkt uit een brief die verstuurd is naar ruim 3800 ouders. Het gaat om de toegang tot documenten zoals verwijsbrieven en onderzoeksresultaten. Volgens de GGD zijn de gevolgen beperkt omdat het om relatief oude informatie gaat, waarvan een deel overgenomen is in andere documenten in het dossier.

21 december