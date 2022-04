Eefje en Elske (beiden 35) uit Zwolle dit jaar jongste vrouwelijke lintjesontvangers van Nederland

Vrouwen mogen geen predikant zijn in gerefor­meer­de kerk: hoe nu verder in het eigenzinni­ge Zwolle?

Hoe moet het verder met de christelijk gereformeerde kerken (CGK)? Na de synode van afgelopen vrijdag, waar besloten werd dat er geen ruimte is voor vrouwelijke ambsdragers, is de vraag of kerken zich daaraan gaan houden?

24 april