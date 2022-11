Een park, een moeras of uitbreiding van Stadshagen: wat wil Zwolle met deze twee gebieden?

Ruzie om zes euro benzi­negeld in Zwolle leidt bijna tot fatale steekpar­tij, Yahya M. (23) hoort zes jaar cel eisen

Een ruzie om zes euro benzinegeld en een bijna dodelijke steekpartij in Zwolle. De grote vraag is wie eind maart de ernstige verwondingen toebrengt als vier mannen ruzie krijgen bij het Esso-tankstation aan de Ceintuurbaan. Het Openbaar Ministerie wil dat Yahya M. zes jaar in de cel verdwijnt, zijn advocaat vraagt vrijspraak. ,,Wat is daar precies gebeurd?’’

17 november