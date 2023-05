Eerst in de steeg, later in de lift: Mustafa (21) betast meisje in Zwolle en moet maanden de cel in

derde klasse FC Ommen en Dieze West gaan met verschil­len­de gevoelens naar de nacompeti­tie: vrijheid, blijheid tegenover chagrijn

FC Ommen en Dieze West spelen na het seizoen allebei in de nacompetitie voor een plaats in de tweede klasse. Waar de ploeg uit het Vechtdal dat zal doen met een lach op het gezicht, is het aan Zwolse zijde een kwestie van scherven plakken in een chagrijnige bui.