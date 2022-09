Eerste Jungheimercafé in Zwolle voor jongere mensen met dementie

Het Jungheimercafé vindt op dinsdag 6 september voor het eerst in Zwolle plaats. Het richt zich op jonge mensen met dementie en hun naasten. Het café is in Zwolle, maar richt zich nadrukkelijk tot alle jonge mensen met dementie en hun naasten in de hele regio.

Het is na Friesland en Utrecht het derde Jungheimercafé in Nederland. Het aanbod voor jonge mensen met dementie is beperkt, terwijl deze groep hard groeit, zo laat de organisatie weten.

Het Jungheimercafé is een nieuw initiatief in Zwolle, een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor jonge mensen met een vorm van dementie en hun partners en/of mantelzorgers. Zij kunnen elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen en informatie krijgen. Deze avond wordt georganiseerd en begeleid door een mix van vrijwilligers en professionals van Alzheimer Nederland, ZwolleDoet! en het Netwerk Dementie IJssel- en Vechtstromen.

Gedragsverandering

In Overijssel wonen volgens Alzheimer Nederland een kleine duizend jonge mensen met dementie. In 2050 zal dat aantal verdubbeld zijn. Dementie op jonge leeftijd begint meestal tussen de 40 en 65 jaar. ‘Bij het woord dementie wordt vaak gedacht aan geheugenproblemen, maar op jonge leeftijd uit dementie zich vooral in veranderingen in het gedrag’, aldus de organisatie in een persbericht.

De eerste symptomen van dementie op jonge leeftijd zijn vaak geen aanleiding om direct aan dementie te denken. ‘Het gaat bijvoorbeeld mis op het werk. Het huishouden wordt een probleem. Of iemands naaste merkt veranderingen op, bijvoorbeeld in het gedrag of met de taal. Veelal worden deze klachten toegekend aan overspannenheid, depressie of relatieproblemen.’

Ook wie vermoedt dat er sprake is van dementie en meer informatie wil, is welkom bij het Jungheimercafé.

Ontmoeting

Deze eerste avond op dinsdag 6 september staat in het teken van de opening van het Jungheimercafé, het ontmoeten van elkaar en het uitwisselen van informatie. De bijeenkomst start om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) en duurt tot 21.00 uur. Daarna is er gelegenheid om na te praten.

Het café is gevestigd in de ruimte achter De Belgische Keizer aan Melkmarkt 58 in Zwolle. Aanmelden is niet nodig, bij vragen kan een mail worden gestuurd naar g.wubbeling@careketens.nl.