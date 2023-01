Elikia Mbinga maakt overstap van PEC Zwolle naar VVOG

Zwolse Niek verkneu­tert zich bij maken einde­jaarsquiz: ‘Muziek is de ultieme verbinder’

De eindejaarsquiz hoort bij de vaste december-rituelen. Lijstjes, Top2000 a gogo, Nederland verkneutert zich en masse in de muzikale maand bij uitstek. De Zwolse quizmaster Niek Hofman is al weken druk met de voorbereiding op dit jaarlijkse dansje, dit jaar twee avonden op rij in grand café Zuijdt.

28 december