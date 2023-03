Emine Ernst uit Lochem kan ook onder druk tafeltennistitel grijpen: ‘Twee weken voor NK al zenuwachtig’

‘Twitterdo­cent’ Thijs uit Heino moest ook school in Steenwijk na twee dagen al verlaten: ‘Ze liegen’

Docent Thijs Poelhekke, die in Hengelo na twee dagen ontslagen werd vanwege ophef over oude twitterberichten, is eind vorig jaar ook op straat gezet door een school in Steenwijk. De onderwijsinstelling zegt voortaan vooraf beter de sociale media na te pluizen. ,,Ze wisten al wat er van mij op internet te vinden is. Ik ben toch niet achterlijk dat ik zoiets niet zou melden?’’