En dan ligt ineens de geliefde piano in Winkelcentrum Zwolle Zuid aan diggelen: ‘Dit is gewoon stoerdoenerij’

Gevangene PI Zwolle deelt kaakslag uit: medewerker loopt hersen­schud­ding op

Een medewerker van de Penitentiaire Inrichting (PI) in Zwolle is op 16 november 2022 ernstig mishandeld door een gedetineerde. Dat blijkt uit de rapportage van voorvallen die in december is gepubliceerd door de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

6 januari