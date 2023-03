Eric (54) belaagt Zwolse ex met appjes en zou haar auto hebben laten uitbranden: ‘Als je disco wil, kun je disco krijgen’

Vrouwendag Phaedra (51) in gesprek met Paulien (27): ‘Een man naast je op het toilet, wat is daar vervelend aan?’

Verdien je minder dan je mannelijke collega's? En voel je je prettig op een genderneutraal toilet? De Stentor-verslaggever Phaedra Werkhoven (51) bespreekt het op Internationale Vrouwendag met collega Paulien Plat (27). Een gesprek dat eigenlijk niet stopt, omdat er zoveel te bespreken valt over de positie van de vrouw in Nederland. ,,Er is zeker nog een strijd te leveren.”