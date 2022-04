Erik Scherder en wijkagenten informeren Zwolse ouderen: hoe blijf je zo lang mogelijk zelfstandig?

Zwolle wil dat Bevrij­dings­fes­ti­val Overijssel gratis blijft: ‘Kern van succes’

Het idee van het Bevrijdingsfestival Overijssel om vanaf volgend jaar mogelijk entreegeld te vragen, zorgt niet voor enthousiaste reacties binnen de gemeente Zwolle. ,,De kern van het succes van het bevrijdingsfestival is dat het gratis en vrij toegankelijk is. Onze wens is dat dit zo blijft”, is het antwoord het college van B&W op kritische vragen van de SP.

24 april