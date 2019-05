Ernstig datalek bij verhuurmakelaar NederWoon uit Apeldoorn

Update + video Camera's weg nu politieon­der­zoek naar granaten­aan­slag Zwolle stopt, buurt is opgelucht

23 mei Exact een dag nadat bekend werd gemaakt dat het onderzoek naar de granatenaanslag in de Hanselaarmate in Zwolle-Zuid in februari is gestaakt, zijn de drie bewakingscamera's die daar al die tijd hebben gehangen, ook weggehaald. De buurt haalt opgelucht adem: ,,Het voelde helemaal niet per se veilig en je had het gevoel bekeken te worden.”