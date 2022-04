Even ‘joyrijden’ op vouwfiets in Zwolse fietsenstalling? Daar gelooft de rechter geen snars van

U weet het als u de Tour de France, de Giro of de Vuelta volgt. Ronderenners hebben er een handje van om zich warm te draaien voor ze aan een tijdrit beginnen. Zitten ze, vaak in de schaduw van de bus, soms onder een luifeltje, zich in het zweet en in de verhoogde hartslag te trappen. Kunnen ze daarna meteen vol aan de bak. Ik denk dat deze advocaat buiten de tong ook los heeft gemaakt. „Diefstal van een vouwfiets in de fietsenstalling van het station in Zwolle?!”, neemt hij de eerste bocht voorzichtig. „Ik noem het opzettelijk gebruiken, maar niet toe-eigenen. Het is een beetje wat mensen doen met motorvoertuigen: joyriden. We kennen het alleen niet bij fietsen.”