Ewout (28) zegt huur op, stapt uit bedrijf en begint aan wereldreis op de fiets: ‘Feitelijk is alles weg’

Het begon allemaal met het boek Fulltime avonturier van Tamar Valkenier, dat Poiesz een paar maanden geleden las. ,,Dat boek gaat over een vrouw die alles achterlaat en op de fiets een reis maakt. Het verhaal bleef maandenlang hangen.’’

Een mooie quote die erin staat, is volgens Poiesz: ‘Het kan me niet ontgaan dat het leven me meer te bieden heeft dan dit. Ik moet dat onderzoeken, ook al betekent dat dat ik van een koude kermis thuiskom.’ ,,Dat gevoel had ik precies. Ik hakte de knoop door en ben sinds 1 augustus op reis. Ik ga hierdoor zoveel leren en ontdekken.”

‘Geen inwoner van Nederland meer’

Ewout Poiesz volgt het spoor van Tamar Valkenier en laat veel achter. ,,Ik ben geen inwoner van Nederland meer. Feitelijk is alles weg.” Hij zegde de huur van zijn appartement op, stapte uit een bedrijf dat hij samen met een vriend runde en gaf hij veel van zijn bezittingen aan de kringloop. Praktisch het enige dat hij nu nodig heeft, is een goede tweewieler en kampeerspullen.

Lachend: ,,Twee weken voordat ik vertrok kocht ik mijn fiets, dus ik heb helemaal niet getraind.”

Gelukkig voor Poiesz viel het fietsen hem aardig mee, toen hij op 1 augustus wegreed uit Zwolle. Na Nederland moest hij meer wennen aan het heuvelachtige landschap dat hij tegenkwam in de Ardennen, Luxemburg en het oosten van Frankrijk.

,,Singapore is de richting, dat is mijn fysieke doel. Maar mijn eigen doel is wat ik allemaal meemaak, zoals mensen die ik ontmoet en ervaringen die ik opdoe. Dat is meer dan elke dag fietsen. Ik kom mezelf elke dag tegen. Van de week kampeerde ik in het wild en kreeg ik ’s nachts bezoek. Hoe reageer je dan, wat doe je dan; dat ontdek ik allemaal.”

Slapen onder een brug

De avonturier verwacht dat hij steeds vaker moet wildkamperen, want zoveel campings zijn er volgens hem niet in het zuidoosten. Het wildkamperen is voor de Zwollenaar nog altijd wennen. ,,Ik woonde altijd in een huis. Dus al die geluiden van dieren ben ik niet gewend. Ik sliep bijvoorbeeld vannacht onder een brug in een mooi natuurgebied met een prachtig uitzicht, maar ik kwam erachter dat ik natuurlijk niet de enige was. Ik sliep dus niet veel.”

Voor voedsel doet Poiesz boodschappen, zodat hij voor twee dagen voorzien is en zichzelf op water na kan redden.

‘Ik heb geen idee waar ik naartoe ga’

Ewout stipte zijn fietsroute (die je online kan volgen) niet tot in detail uit. ,,Mensen kijken mij vaak verbaasd aan als ik zeg dat ik geen idee heb waar ik naartoe ga”, zegt hij lachend. Op het moment dat indebuurt Ewout Poiesz spreekt, is hij vlak bij de Franse stad Lyon. ,,Daarna ga ik richting de Alpen, naar Turijn. Ik ben uitgenodigd door een Hongaars stel in Milaan om bij hen te blijven slapen. Dat lijkt mij heel leuk. Ik fiets nu die kant op en dan zie ik het daarna wel weer. Ik kies een route die ik leuk, mooi of interessant vind.”

Niet via Oekraïne en Rusland

Om naar Singapore te fietsen, heeft de wereldreiziger doorgaans twee opties: een ‘noordelijke route’ via Oekraïne en Rusland of een ‘zuidoostelijke route’ via bijvoorbeeld Turkije en Iran. De eerste optie vindt hij nu geen goed idee, dus gaat hij voor de tweede route.

Zijn vader denkt dat Ewout niet verder komt dan Iran, vertelt de avonturier. ,,Dat gaan we zien. Ik heb nog niet veel uitgezocht over de landen, maar we gaan het meemaken.”

Als het lukt om Singapore te bereiken, beslist Poiesz wat hij daarna doet. ,,Het zou kunnen dat ik het dan mooi vind geweest, of dat ik doorfiets naar Indonesië, Australië en Nieuw-Zeeland.”

‘Lastig om alles achter te laten’

Hoe verder Poiesz fietst, hoe verder hij verwijderd is van zijn dierbaren. Zijn familie en vrienden mist hij geregeld. ,,Ik vond het lastig om alles achter te laten”, geeft hij toe. ,,In de laatste maanden voor mijn reis wilde ik iedereen nog zien. En toen zat ik die 1 augustus ineens op de fiets en zwaaiden vrienden mij uit op de Hanzeboog. Dan sta je er alleen voor en dat vond ik lastig. Toen merkte ik pas hoezeer ik een verbinding met familie en vrienden heb.”

Poiesz probeert nog zoveel mogelijk contact met ze te houden. ,,Ik realiseer nu pas hoe belangrijk dat voor me is. Ik kan van ieder telefoontje nu zo genieten. Als ik bijvoorbeeld mijn opa en oma aan de telefoon heb, dan is het zo’n bijzonder moment om te horen hoe het met ze is. Het is zoveel meer dan alleen een belletje.”

