Ewout (29) liet alles - ook zijn nieuwe liefde - achter om droom na te jagen: ‘Ik viel telkens als een blok voor haar’

Zwolle is om en wil vuurwerk­ver­bod vanaf 2025: ‘Beste klus om stad mee te krijgen’

Vuurwerk afsteken mag over een paar jaar niet meer in Zwolle. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad van Zwolle wil een algeheel lokaal vuurwerkverbod: over twee jaar zijn er nog maximaal vijf locaties waar knallen rond de jaarwisseling mag. Een jaar later is vuurwerk afsteken helemaal verboden in Zwolle als het aan de raad ligt.

21 december