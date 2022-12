Ewout (29) ontmoette zijn vriendin in de disco, een week later stapte hij op de fiets: ‘Ik viel telkens als een blok voor haar’

Wouter (21) uit Zwolle zou meerdere minderjari­ge meisjes hebben verkracht: ‘Nooit mijn bedoeling geweest’

Zijn jongste slachtoffer was nog maar net veertien, de oudste zestien toen het gebeurde. Wouter Z. (21) uit Zwolle zou in een jaar tijd zeven slachtoffers hebben gemaakt. Zes meisjes zou hij hebben verkracht - meestal samen met drie anderen, met een zevende zou hij ontuchtige handelingen hebben gepleegd. Ook zou hij van de seks die hij met de meisjes had beelden hebben gemaakt, en die hebben verspreid.

