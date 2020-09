Familie Zwolse vrouw die gewond raakte door vuurwerk: ‘Je hoort een explosie en denkt: is ze er überhaupt nog?’

Ronald en Mirjam Verwindt staan vrijdagavond op het punt om naar bed te gaan in de Zwolse wijk Stadshagen als er vuurwerk in hun brievenbus ontploft. ,,Ze loopt naar beneden en ziet het uit de brievenbus steken. Van die sterretjes en rook. Ze wil het wegduwen maar voordat ze dat kon doen is het geëxplodeerd", vertelt Ronald Verwindt.

Man Ronald en zoon Jordy deden vanavond in het programma Hart van Nederland voor het eerst hun verhaal. ,,Het is onwerkelijk, je hoort een explosie en denkt: is ze er überhaupt nog?” Ook zoon Jordy is diep onder de indruk. ,,Je hoort echt een knal, je denkt ik moet iets, ik moet weg.”

‘Hulpeloos toekijken’

Mirjam raakt flink gewond bij de explosie. In het ziekenhuis is ze twee keer aan haar hand geopereerd, maar inmiddels gaat het de goede kant op en is ze aanspreekbaar. ,,Ik ben meteen handdoeken gaan pakken. Ze stond helemaal voorover en zat helemaal onder het bloed.” Jordy vult aan: ,,Je moet eigenlijk hulpeloos aan de zijlijn staan toekijken. Dat heeft een hele grote impact.”

De familie heeft geen idee waarom dit bij hun is gebeurd. Getuigen hebben na de tijd een groepje jongeren lachend zien wegrennen. ,,Wij weten echt niet waarom. Wij hebben geen moeilijkheden in de buurt”. besluit Ronald. Ook Jordy snapt het niet. ,,Ga dan gewoon ergens zitten en wat drinken ofzo. Maar zulke dingen, je weet hoe groot de impact kan zijn.

Motief

De politie is nog druk bezig met het onderzoek naar de zaak. Ondanks dat de familie zegt geen vijanden te hebben, houdt de politie wel rekening met een mogelijk conflict met bewoners of derden. In een persbericht roept de politie de daders op om zich te melden en spreekt van een ‘laffe daad‘. De politie vraagt mensen in de omgeving om camerabeelden af te staan, bijvoorbeeld van camera’s aan huis, deurbellen met camera of dashcams.