Feestmaand Overijsselse molenaars van start in Zwolle

Verspreid over de maand juni zijn er tal van activiteiten in Overijssel om het grote publiek kennis te laten maken met het ambacht van molenaar. Ervaren mulders leggen bezoekers dan uit wat een molenaar allemaal doet, hoe ze molenaar kunnen worden en of ze een paar keer willen meedraaien. Op die manier – zo is de bedoeling – komt er jong bloed in het vergrijzende gilde, zodat de historische molens over een paar jaar ook nog kunnen blijven draaien.