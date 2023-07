Fietsendrager wordt vriezerdrager: het mag niet, maar politie ziet het door de vingers

MIJN STENTOR Dit stuurden jullie in: Rotary in actie voor schoon water • Prachtig verhaal over Zwartewa­ter­land­loop

Leden van de rotary in Ommen-Dedemsvaart staken de handen uit de mouwen voor schoner water, vertelt voorzitter Aline. ‘Dorpsschrijver’ Herman Slurink schreef een schitterend verslag over de lokale hardloopwedstrijd. En heugelijk nieuws in Zwolle! Dit stuurden onze lezers uit Zwolle deze week in.