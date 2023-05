Fietser gewond naar ziekenhuis na aanrijding met auto in Zwolle

ICE-trein brengt snellere verbinding naar Amsterdam en Berlijn, maar zorgen over spoorlijn naar Münster

Vanaf oktober volgend jaar rijdt de Duitse hogesnelheidstrein ICE door Twente, op weg naar Amsterdam. Of naar Berlijn, voor wie dat wil. Het scheelt een half uur in tijd. Zorgen zijn er daarentegen over de spoorverbinding van Zwolle via Twente naar Münster.