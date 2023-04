Fokkers vrezen einde hobby door dreigend verbod op zelf doden ‘Flappie’

LIVEBLOG Rohda Raalte verslaat koploper, WSV blameert zich tegen hekkenslui­ter Berghem Sport en EMMS wint alsnog van VENO

Voor het liveblog van zondag kregen we een fijn programma voorgeschoteld. Zo ontving Rohda Raalte koploper Hoogeveen. Rohda had net drie keer op rij verloren, maar maakte een eind aan deze negatieve reeks door koploper Hoogeveen te verslaan. WSV kwam nog op voorsprong tegen rodelantaarndrager Berghem Sport, maar gaf die volledig uit handen. EMMS kwam op voorsprong tegen VENO, verspeelde die, maar trok toch de punten over de streep.