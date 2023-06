Forse brand legt groot stuk berm in Zwolle in de as

Einde voor sociaal bedrijf In Balans Hasselt, geen nieuwe huisves­ting gevonden

In Balans in Hasselt gaat stoppen. Het sociale bedrijf bood bijna twintig jaar lang werkervaringsplekken. Een van de redenen is dat In Balans moet vertrekken uit de tijdelijke huisvesting en geen geschikte nieuwe huisvesting heeft kunnen vinden.