Fossielen uit de IJstijd bij veilinghuis in Zwolle: ‘Laatste keer dat dit geveild werd, ging het weg voor 500.000 euro’

Na jaren in woning in Oudleusen is beeld gesloopte Michaëls­kerk terug in Zwolle: ‘Daar hoort-ie’

Een beeld van aartsengel Michael, de naamgever van de gesloopte katholieke Sint-Michaëlskerk, staat nu veilig in het Academiehuis Grote Kerk in Zwolle. Het beeld werd van de ondergang gered door Otto Mengelberg, achterkleinkind van de beeldhouwer, en sierde jaren zijn woning in Oudleusen. Zijn weduwe Marijke schonk het kunstwerk aan het Academiehuis, waar het beeld nu in de Heilig Grafkapel pronkt.

19 september