Fundaparel: deze miljoenenvilla staat misschien wel op de mooiste plek van Zwolle

almelo - de haandrik Mona Keijzer kan aan de slag als ‘kanaalbe­mid­de­laar’: motie unaniem aangenomen in Staten

Mona Keijzer kan beginnen als bemiddelaar in het kanaaldrama Almelo-de Haandrik. Een motie om haar aan te stellen werd woensdagavond unaniem aangenomen in Provinciale Staten. Geen enkele partij had bedenkingen tegen het voorstel van BBB en de VVD.