Gabriëlle Kerkhof uit Zwolle neemt stokje over van Carl Luttikhuis als ‘eerste advocaat’ van Overijssel

POLL Zomerker­mis van Zwolle keert definitief niet meer terug in de binnenstad

Tientallen jaren was de Zomerkermis in de binnenstad van Zwolle een begrip, maar de suikerspinnen, botsauto’s en andere attracties keren er niet meer terug. In twee coronajaren is de ruimte opgezocht in Park de Wezenlanden en dat is de gemeente Zwolle zo goed bevallen dat de kermis er ook de komende jaren is. Veel kermisexploitanten hadden dit liever niet gezien.

18 maart