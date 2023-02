Game Mania Zwolle bijna dicht: tot deze dag kun je er nog terecht

indebuurt.nl Eh, fietsersbe­graaf­plaats rechtsaf? Dit bord nabij Zwolle haalt top 10 grappigste taalfouten

Elk jaar maakt de website Taalvoutjes een top 10 van de populairste taalfoutjes. Bijvoorbeeld van gekke verschrijvingen bij tuincentra, in winkels of een artikel in de krant. Een foutje op een verkeersbord nabij Zwolle haalde van de bijna 800 ‘voutjes’ zelfs de top 10 van populairste fouten uit 2022.