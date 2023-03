Gangstad na seizoen vol blessureleed weer op weg terug bij PEC Zwolle: ‘Was heel frustrerend’

PEC Zwolle niet langs FC Emmen in oefenduel, Cagro op proef in Zwolle

PEC Zwolle heeft vrijdagmiddag in een oefenwedstrijd gelijkgespeeld tegen FC Emmen. Lennart Thy zorgde in de tweede helft voor het enige Zwolse doelpunt. In de slotminuten maakte Jari Vlak 1-1. Bij de Zwollenaren deed proefspeler Welat Cagro kort mee.